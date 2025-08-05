Тяжело раненный в боях СВО министр вернулся к работе в Якутии

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев, потерявший ногу на фронте специальной военной операции, вернулся на государственную гражданскую службу. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

«Надел костюм впервые за долгое время. Непривычно даже. На планерке большую часть коллектива не узнал — новые сотрудники появились. Значит, будем работать по-новому. Взгляды на всю деятельность министерства молодежи у меня поменялись. Будем корректировать направления и готовиться к новому рабочему году. Уже сейчас надо план составлять»,— сообщил он.

Петр Шамаев осенью 2024 года заключил контракт и отправился в зону проведения СВО. Во время выполнения боевого задания в феврале 2025 года получил тяжелое ранение, после чего лишился ноги. Прошел курс лечения и реабилитации.

Николай Борисов, Якутск