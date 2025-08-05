ДВЖД с начала года сократила погрузку на 4,6%

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе—июле сократилась на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 41,8 млн т, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. Грузооборот за отчетный период вырос на 2,3%, более чем до 142,2 млрд тарифных тонно-километров.

Из пресс-релиза ДВЖД следует, что спад, в основном, пришелся на перевозки нефти и нефтепродуктов (на 4,9%, до 4,6 млн т), лесных грузов (на 9,2%, до 1,5 млн т), промышленного сырья и формовочных материалов (на 11,7%, до 287,9 тыс. т). Отмечается сокращение и в перевозках основного груза — угля (на 3,7%, до 20,4 млн т). Помимо этого, уменьшилась в объемах погрузка чермета (на 4,2%, до 512,9 тыс. т).

Вместе с тем, зафиксирован рост в 4,6 раза погрузки руды цветной и серного сырья (до 600,7 тыс. т). Также увеличилась погрузка железной и марганцевой руды (на 14,2%, до 1,9 млн т), и зерна (на 26,2%, до 95,8 тыс. т).

В июле на станциях ДВЖД погружено 6,1 млн т грузов, что на 3,1% меньше объема того же месяца прошлого года. Грузооборот составил около 19,8 млрд тарифных тонно-километров — с ростом на 3,3%).

Эрнест Филипповский, Хабаровск