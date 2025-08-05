На Камчатке зарегистрированы первые кандидаты в губернаторы

Избирательная комиссия Камчатского края зарегистрировала двоих кандидатов в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах.

По итогам проверки документов, представленных 26 июля, принято решение о регистрации в качестве кандидатов действующего главы региона Владимира Солодова, выдвинутого реготделением «Единой России», а также депутата Госдумы РФ Василины Кулиевой, представляющей ЛДПР.

О желании участвовать в губернаторских выборах заявили 13 претендентов, в том числе восемь самовыдвиженцев.

Выборы губернатора Камчатского края пройдут 12—14 сентября.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский