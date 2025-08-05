Орбан прокомментировал решение суда Боснии и Герцеговины о приговоре Додику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не признаёт решение апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины (БиГ), оставившее в силе приговор президенту Республики Сербской БиГ Милораду Додику.

«Он законно избранный лидер Республики Сербской. Мы решительно выступаем против вмешательства Брюсселя в суверенные дела. Ничто не может стоять выше воли народа»,— написал господин Орбан в соцсети X.

Суд приговорил Милорада Додика к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Суд БиГ в Сараево ещё в феврале признал Додика виновным и заочно приговорил его.

12 марта прокуратура БиГ предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича. 16 апреля суд БиГ направил запрос в Интерпол для пересмотра отказа выдать ордер на арест господина Додика и господина Стевандича.