Экс-глава MI5 Стелла Римингтон умерла в возрасте 90 лет

Стелла Римингтон, первая женщина, возглавившая британскую службу контрразведки MI5, умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Госпожа Римингтон руководила MI5 с 1992 по 1996 год и стала первой главой спецслужбы, чьё имя было официально стало публичным.

По словам нынешнего гендиректора ведомства Кена МакКаллума, руководство Стеллы Риммингтон «открыло новую эру открытости и прозрачности в работе МI5 по обеспечению безопасности страны, и это наследие сохраняется и по сей день».

После ухода со службы она начала писать шпионские романы о разведчице Лиз Карлайл. Sky News отмечает, что персонаж «М» из фильмов о Джеймсе Бонде, сыгранный актрисой Джуди Денч, был вдохновлён именно Стеллой Римингтон.