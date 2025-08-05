В трех четвертях регионов зафиксировано снижение численности избирателей

Центризбирком (ЦИК) опубликовал 4 августа новые данные о численности российских избирателей, которых традиционно пересчитывают два раза в год: по состоянию на 1 января и на 1 июля. По сравнению с началом 2025 года количество имеющих право голоса россиян, проживающих на территории РФ, сократилось почти на 125 тыс.— до 111,4 млн человек. Число избирателей за пределами страны, напротив, немного выросло: с 1,78 млн до 1,79 млн.

Напомним, что на основании январских данных проводилась нарезка одномандатных округов к предстоящим в 2026 году выборам в Госдуму, которая будет действовать в течение пяти лет. Июльские данные столь важного значения иметь уже не будут, но показателен масштаб изменений, который в некоторых регионах оказался весьма значительным.

Так, снижение общей численности избирателей зафиксировано сразу в 67 из 89 регионов. Наиболее резким оно оказалось в Луганской народной республике (минус 27 тыс. человек), Херсонской (минус 26,5 тыс.) и Ростовской (минус 15 тыс.) областях. Также ЦИК отчитался о заметной убыли избирателей в Кемеровской, Свердловской и Нижегородской областях.

Соответственно в 22 субъектах РФ за последние полгода количество избирателей увеличилось. Самый заметный прирост обнаружился в Санкт-Петербурге, где граждан, имеющих право голоса, стало больше почти на 72 тыс. Кроме того, заметный рост электората наблюдался в Московской области (плюс 21 тыс.) и Чечне (плюс 13 тыс.). Аналогичная прибавка, хотя и не столь значительная, зафиксирована также в Краснодарском крае, Дагестане, Туве и Кабардино-Балкарии.

Анастасия Корня