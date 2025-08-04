Фестиваль креативных индустрий пройдет в семи городах Свердловской области

Международный фестиваль креативных индустрий пройдет в Екатеринбурге и еще шести городах Свердловской области с 18 по 24 августа. Торжественное открытие состоится 18 августа в киноконцертном театре «Космос» в столице Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев на пресс-конференции

Фото: Варвара Одегова Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев на пресс-конференции

Фото: Варвара Одегова

«Главная идея — не только объединить людей внутри каждой из индустрий, но и создать реальную платформу для формирования и реализации креативных инициатив, создания межотраслевых и межрегиональных проектов, а также популяризации креативных профессий среди молодежи»,— рассказал на пресс-конференции в креативном кластере «Домна» заместитель губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин.

В рамках фестиваля состоятся мероприятия по восьми направлениям — мода, гастро, кино, архитектура, дизайн, медиа, IT, стартап. Среди хедлайнеров: шеф-повар Андрей Шмаков, актеры Ирина Горбачева и Никита Тарасов, телеведущая Яна Чурикова, модельер и стилист Гоша Карцев.

«Фестиваль станет точкой притяжения для экспертов, лидеров мнений, инвесторов, представителей бизнеса и госструктур. Запланирована трехдневная торгово-закупочная сессия с участием российских и зарубежных fashion-байеров: свердловские дизайнеры и fashion-бренды смогут представить им свою продукцию»,— сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Нижний Тагил организует лабораторию креативного маркетинга «Заводим», Березовский — показ начинающих дизайнеров «NeoFolk — современное прочтение традиций». Сысерть поддержит фестиваль проектом «Креативные лидеры», Краснотурьинск — «Форумом 4К: Территория будущего». В Заречном пройдет фестиваль «Игра форм», а в Первоуральске — «Шайтанка фест».

По оценкам организаторов, фестиваль посетит свыше 4 тыс. гостей.

Варвара Одегова