Раздел совместно нажитых

В России может впервые появиться механизм «совместного воспитания» детей после развода родителей. Суды получат право назначать график поочередного проживания ребенка с отцом и матерью. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла межфракционная группа депутатов. Конкретный порядок «совместного воспитания» суд установит из принципа «равного распределения времени» пребывания ребенка с каждым из родителей. Эксперты, опрошенные “Ъ”, по-разному оценивают эту инициативу и предупреждают о возможных негативных последствиях для эмоционального состояния детей, если новый механизм будет принят и внедрен в практику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В понедельник, 4 августа, депутаты Андрей Свинцов (ЛДПР), Дмитрий Кузнецов (СРЗП) и Алексей Корниенко (КПРФ) внесли в Госдуму проект поправок к Семейному кодексу (СК) РФ. Они предлагают внедрить в РФ механизм «совместного воспитания» детей, позволяющий судам назначать график поочередного проживания ребенка при разводе родителей. Подобная практика применяется в Китае, Израиле, Бразилии, Индии, ЮАР и ОАЭ.

Сейчас бывшие супруги могут заключить соглашение, в котором будет установлено, с кем живет ребенок и кто кому платит алименты. Если соглашения нет, то все эти вопросы должны быть урегулированы решением суда. Необходимость нового механизма депутаты объясняют тем, что в стране уже сформировалась «новая социальная реальность»: значительная часть детей растут в условиях раздельного проживания родителей. По данным всероссийских переписей населения, доля неполных семей с 2002 по 2020 год выросла почти вдвое и сейчас составляет 38,5% от всех семей.

Суд сможет назначить «совместное воспитание» как при отсутствии соглашения между бывшими супругами, так и при его наличии. Второй сценарий применяется, если соглашение, по мнению суда, не обеспечивает «баланс прав» родителей и детей. При определении конкретного порядка суд будет исходить из принципа «равного распределения времени пребывания ребенка с каждым из родителей», учитывая при этом мнение самих родителей и ребенка (если он достиг 10-летнего возраста). Применение механизма эффективно в тех случаях, когда на этапе развода суду очевидно, что у родителей «присутствует негативный настрой по отношению друг к другу», уверены авторы поправок. Назначение «совместного воспитания» позволит детям сохранить полноценные отношения с обоими родителями. «Ребенок сможет регулярно общаться как с матерью, так и с отцом, участвовать в семейных традициях обеих семей. Он не теряет ощущения полной семьи, сохраняет эмоциональную связь с обоими родителями»,— заключили депутаты.

Будут установлены и случаи, когда «совместное воспитание» применить невозможно. К примеру, если у одного из родителей нет постоянного места жительства либо он проживает за рубежом. Когда оставление ребенка с одним из родителей, по мнению суда, является опасным для ребенка. Наличие у ребенка хронического заболевания, требующего постоянного медицинского наблюдения, также сделает невозможным применение нового механизма.

Действующий порядок определения места жительства ребенка опирается в том числе на позицию Верховного суда (ВС) РФ 2019 года, пояснила “Ъ” вице-президент московской коллегии адвокатов «Сед Лекс» Вера Ефремова. ВС указал, что определение равного графика общения ребенка с каждым из родителей (по 50% времени) не соответствует интересам ребенка. «Суд тогда сослался в том числе на заключение органа опеки, где подчеркивалось, что такой режим ведет к амбивалентному восприятию ребенком реальности, формированию у него двойных стандартов и манипулятивных моделей поведения,— рассказала она.— Ребенок, вынужденный жить на два дома, адаптируется к разным бытовым укладам, что создает неврозогенные ситуации». Госпожа Ефремова подчеркивает, что такой подход формировался в течение многих лет и был направлена на «стабильность условий проживания ребенка и сохранение у него ощущения дома как устойчивого, безопасного пространства».

Адвокат Гаяне Штоян полагает, что введение механизма может стать шагом для реализации закрепленного в СК принципа равенства прав и обязанностей родителей. Предлагается, говорит она, «переосмысление роли обоих родителей в жизни ребенка после развода — как равнозначных, полноценных участников воспитательного процесса». «В действующей практике, когда суд определяет место жительства ребенка с одним из родителей, второй, как правило, получает ограниченные права на общение. Зачастую речь идет лишь о нескольких часах в неделю,— сказала она.— Такая модель нередко приводит к отчуждению родителя и нарушению баланса в воспитании, что в долгосрочной перспективе может отразиться на эмоциональном состоянии ребенка». Предлагаемый инструмент будет работать только в случае, отмечает эксперт, если родители «открыты к диалогу друг с другом». «В противном случае инициатива не принесет желаемые результаты,— резюмирует госпожа Штоян.— Родители, не обладающие физической опекой над детьми, вновь столкнутся с игнорированием предписаний суда другой стороной и продолжат обращаться в исполнительные органы за помощью».

Эмилия Габдуллина