Москва тонет в летних дождях

Москву накрыли аномальные тропические ливни, гроза и град. По прогнозу синоптиков, 4 июля выпадет до половины месячной нормы осадков, а сильный ливень местами не прекратится до конца дня. Из-за сильного ветра с порывами до 17 м/с в Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение. Судя по кадрам очевидцев, в столице затопило Выборгскую улицу — там по колено воды, а автомобили буквально плывут.

Похожая ситуация и в подмосковном Раменском, рассказал “Ъ FM” местный житель Роман Абзалов: «После каждого сильного дождя дороги сильно затапливает. Ливневки просто не справляются. Вода, конечно, со временем уходит, но не сразу. На дорогах на данный момент ситуация улучшилась: большая часть воды все же ушла через канализацию, и луж стало поменьше. Лично для меня такие подтопления некритичны, клиренс машины позволяет проехать. Но если бы дождь шел целый день, думаю, что затопление было бы куда серьезнее, и мы бы увидели немало раздраженных водителей с застрявшими автомобилями. Там, где проезжал, пострадала улица Четвертый квартал, с Чугунова выезд на Космонавтов, там воды было очень много. На Фабричном проезде вода была на уровне бордюров, около налоговой тоже все затоплено. Машину было жалко».

По данным «Метеоновостей», в отдельных районах Подмосковья объем выпавших осадков может превысить средние месячные показатели. Самая большая опасность, когда водитель легкового автомобиля заезжает в лужу, это получить гидроудар, указывает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «Если человек залил автомобиль, это на 80% чревато переборкой двигателя, потому что вода попадает через систему фильтрации воздуха в камеру сгорания, там происходит гидроудар, разваливает поршень, и на блоке возникают задиры. А если машина долго будет стоять в затопленном положении, то надо еще и просушивать салон, снимать все блоки, все отсоединять разъемы проводки, обрабатывать их WD-40 и пытаться приводить электрику в порядок, это уже проблема. Уходит минимум два-три дня работы на одну машину, которая стояла в зоне подтопления. Стоимость этого — в районе 70–80 тыс. руб.».

При этом в случае поломки автомобиля страховка не всегда покроет ущерб, отмечает руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов: «Далеко не все страховые полисы каско защищают от гидроудара. Надо смотреть на условия страхования. То есть даже если у вас есть каско, это не означает, что можно на полном ходу влетать в огромную лужу и не задумываться ни о чем. Если все-таки надо ехать, конечно, на небольшое время можно скинуть крышку воздушного фильтра и проехать это водное препятствие. В этом случае давление не будет засасывать воду снизу, поскольку герметичность нарушена, а уже после проезда лужи надо все вернуть обратно».

При этом суд не всегда в такой ситуации может встать на сторону автомобилиста, подчеркивает управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков: «Если автомобилист обратится в суд за компенсацией ущерба, будет решаться вопрос о добросовестности его поведения — того, насколько осознанно он въехал в яму или лужу. Если затопление произошло не в результате движения, автомобиль был припаркован по правилам, но в результате выхода реки из берегов, аномальных дождей ему нанесен ущерб, то нужно разбираться, было ли какое-то нарушение со стороны тех лиц, которые ответственны за дноуглубление рек, за меры по борьбе с паводками и так далее.

Конкретно в нашей практике были случаи, когда в результате выхода из берегов реки было затоплено несколько помещений и автомобилей, нам удалось доказать, что Министерством природы соответствующего региона не предпринимались меры по очистке реки, по дноуглублению, которые должны были, в соответствии с нормативами, осуществляться. Компенсацию ущерба удалось взыскать. Конкретному автомобилисту очень сложно самому собрать доказательства того, что виноваты соответствующие службы, дорожники, Минприроды и так далее.

И наиболее эффективный способ защиты здесь — это обращение в надзорные контрольные органы, в первую очередь в прокуратуру».

Несмотря на непогоду, аэроэкспрессы в Шереметьево и Домодедово курсируют по графику, сообщил перевозчик. Согласно прогнозу, непогода сохранится до середины недели. А уже к выходным в Москву постепенно вернется солнце, говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: «Ночью осадки тоже будут ощутимые. Завтра во второй половине дня они уже начнут ослабевать, будет облачно с частыми прояснениями, солнышко будет показываться. Погода дождливая, но теплая — +23–25°C, ночные температуры будут тоже вполне высокие — +14–17°C. В среду, 6 июля, будет замечательный солнечный день и теплая ночь — +15–17°C, в центре Москвы до +20°C ночью и +25–27°C днем. А с четверга начнется понижение, но нельзя сказать, что похолодание. До конца недели ночные температуры будут до +10-15°C и дневные — +20–25°C. Погода облачная с прояснениями, небольшие осадки, солнце тоже будет.

Погода, конечно, будет меняться, по предварительным расчетам, в начале следующей недели температура опять будет выше +25°C. К осени еще рановато готовиться».

4 и 5 августа из-за ухудшения ситуации на дорогах в столичном дептрансе рекомендовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт.

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Екатерина Вихарева, Светлана Белова