Глубоко в учении — легко в бою

На Дальнем Востоке 5 августа завершаются крупные российско-китайские военно-морские учения. В целом эти маневры, проводимые уже в 11-й раз, направлены на углубление стратегического партнерства и оперативной совместимости флотов двух стран. При этом главными компонентами нынешних учений, начало которых совпало с заявлением президента США Дональда Трампа о переброске стратегических атомных субмарин к побережью России, стали отработка противолодочных операций и организация противовоздушной обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ Фото: РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ

Совместные флотские учения российских и китайских военных «Морское взаимодействие-2025», проходившие с 1 августа в зоне ответственности Тихоокеанского флота, собрали немногочисленные, но весьма разнообразные силы. С российской стороны в них участвовали большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Громкий» и спасательное судно «Игорь Белоусов», а с китайской — эсминцы с управляемым ракетным вооружением «Шаосин» и «Урумчи», судно снабжения «Цяньдао» и новейшее спасательное судно «Сиху». Кроме того, в маневрах были задействованы авиация (самолеты и вертолеты), морская пехота и по одной дизель-электрической подводной лодке проекта 636 «Варшавянка» от каждого флота.

Первые два дня учений были посвящены командно-штабным тренировкам, в ходе которых высшие флотские офицеры отрабатывали планирование и организацию скоординированных действий на уровне карт. Затем наступила активная фаза маневров: 3 августа корабли вышли из Владивостока, сформировали сводный отряд и направились на морской полигон в заливе Петра Великого. Там при поддержке военных переводчиков экипажи приступили к практической отработке упражнений, включая совместные маневры, организацию единого контура противовоздушной обороны и артиллерийских стрельб, а также обмен информацией о гидрологических, метеорологических и воздушно-морских условиях. Особое внимание военные уделили тренировкам по спасению подлодок с большой глубины (с помощью судов «Сиху» и «Игорь Белоусов») и операции по обнаружению и уничтожению вражеских субмарин.

Символично, что как раз 1 августа, в день начала «Морского взаимодействия», президент США Дональд Трамп выступил с нашумевшим заявлением о передислокации двух атомных подлодок ближе к российским берегам, которая, по его словам, стала ответом на «крайне провокационные высказывания» зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о прямой угрозе войны между ядерными державами. Правда, еще 30 июля официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган счел нужным подчеркнуть, что маневры, которые с 2012 года проводились уже десятый раз, являются частью заранее утвержденного годового плана сотрудничества между вооруженными силами Китая и России, не направлены против какой-либо третьей стороны и «не имеют отношения к текущей международной и региональной ситуации».

Как говорится в заявлении Минобороны Китая, после завершения маневров часть кораблей направится на совместное патрулирование международных вод Тихого океана. Это будет уже шестой подобный российско-китайский патруль за все годы сотрудничества.

Дмитрий Сотак