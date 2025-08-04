В Черноземье 5 августа будет облачно и дождливо, от +16°С до +28°С

Во вторник, 5 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода, местами дожди. Температура будет варьироваться от +16°С до +28°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток ожидается ясная погода. Ночью температура составит до +16°C. Днем — до +27°C.

В Воронеже ночью будет переменная облачность и небольшой дождь, до +18°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, до +28°C.

В Курске ночью прогнозируется переменная облачность, до +16°C. Днем будет ясно, до +27°C.

В Липецке ночью будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, до +17°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, без осадков, до +26°C.

В Орле ночью будет облачно, до +17°C. Днем синоптики обещают ясную погоду, до +28°C.

В Тамбове на протяжении суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью — до +17°C. Днем — до +25°C.

Егор Якимов