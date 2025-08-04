Без увольнительных причин

Краснокамский горсуд опубликовал мотивировочную часть решения, которым он отказал прокуратуре в иске о досрочном прекращении полномочий главы округа Игоря Быкариза. Первая инстанция не согласилась с мнением прокуратуры, что руководитель проявил бездействие, не уволив двух своих починенных — Антона Максимчука и Алексея Матросова. Также, по мнению надзорного органа, глава не сообщил, что аффилированное с ним ООО получило в мэрии разрешение на строительство. В первых двух случаях суд посчитал, что господин Быкариз не мог предотвратить нарушения законодательства. В третьем — прокуратура не доказала связь компании с главой, а также его влияние на принятие решения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С иском о признании незаконным решения Краснокамской гордумы, которая отказалась досрочно прекращать полномочия главы округа Игоря Быкариза, прокуратура обратилась в суд в декабре прошлого года. По ее мнению, господин Быкариз допустил три факта нарушения антикоррупционного законодательства. Первый касается непринятия мер по урегулированию конфликта интересов, его стороной был замглавы Антон Максимчук. Он организовал приватизацию муниципальных помещений в интересах своих знакомых и родственников. Прокуратура потребовала уволить муниципального служащего в связи с утратой доверия, но это было сделано не по распоряжению главы, а только по решению суда. Второй связан с деятельностью начальника управления общественной безопасности и контроля администрации Алексея Матросова. Последний организовал закупку сухих пайков для создания материальных резервов на случай ЧС, в котором участвовала фирма его родственника. Прокуратура требовала также уволить господина Максимчука в связи с утратой доверия, но он покинул муниципальную службу по собственному желанию. В итоге надзорный орган добился своего через суд.

Третий «эпизод» связан непосредственно с самим господином Быкаризом. Так, прокуратура указала, что якобы аффилированное Игорю Быкаризу и его сыну Максиму ООО «Стройтехресурс» построило в Краснокамске два здания под складские помещения. Подчиненный главе округа отдел градостроительства и архитектуры администрации выдал сначала разрешение на строительство объектов, а затем и на ввод их в эксплуатацию. По мнению прокуратуры, Игорь Быкариз должен был уведомить соответствующую комиссию о возможной личной заинтересованности и конфликте интересов, однако не сделал этого. В итоге надзорный орган пришел к выводу, что глава округа допустил существенные нарушения антикоррупционного законодательства и должен быть отправлен в отставку. Соответствующее представление было внесено в думу Краснокамского округа, но депутаты проголосовали против удаления главы с должности. Это решение послужило поводом для обращения в суд.

Игорь Быкариз и Краснокамская дума с доводами прокуратуры не согласились. Позицию ответчиков поддержала и администрация губернатора Пермского края. Среди доводов они указывали, что господин Максимчук был уволен в связи с утратой доверия сразу после вступления решения суда в законную силу. При этом представление прокуратуры об этом не может носить преюдициальный характер. Комментируя выдачу разрешения на строительство складов, господин Быкариз заявил, что не знал об обращении сына в администрацию. Кроме того, главе не было достоверно известно о нарушении закона господином Матросовым до решения суда. Представители думы считают, что действия прокуратуры — это вмешательство в исключительную компетенцию представительного органа.

Отказывая в удовлетворении требований прокуратуры, Краснокамский городской суд сослался сразу на несколько оснований. В решении упоминается, что после получения представления надзорного округа относительно Антона Максимчука Игорь Быкариз дал ему рекомендацию сообщать обо всех случаях конфликта интересов, что замглавы и сделал, направив уведомление в соответствующую комиссию. Таким образом, господин Быкариз принял все необходимые меры для предотвращения и урегулирования такого конфликта. Суд также указал, что как в случае с господином Максимчуком, так и в случае с Алексеем Матросовым глава Краснокамского округа не был стороной конфликтов интересов, а доказательств его личной заинтересованности в их возникновении не представлено. Кроме того, когда Игорь Быкариз узнал об указанных конфликтах, возможности предотвратить их не было. Доказательств обратного административный истец не представил.

Разрешая ситуацию с доводами о коррупции при строительстве складов Максимом Быкаризом, суд отметил следующее. Отдел градостроительства и архитектуры, куда предприниматель обратился за разрешительными документами, является структурным подразделением администрации. В то же время свои полномочия по выдаче таких документов он осуществляет самостоятельно. «Каких-либо доказательств тому, что глава муниципального округа принимал участие при их издании, утверждал либо согласовывал, каким-либо иным образом оказывал влияние на деятельность отдела, не представлено»,— говорится в решении. Первая инстанция посчитала также, что прокуратура не привела достаточных доводов об аффилированности «Стройтехресурса» Игорю Быкаризу.

Источник, знакомый с позицией надзорного органа, говорит, что прокуратура, вероятнее всего, будет обжаловать решение первой инстанции в Пермском краевом суде.

Дмитрий Астахов