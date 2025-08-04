В Волгодонске под стражу заключили подозреваемого в присвоении сельхозземель

Волгодонской районный суд избрал меру пресечения Вячеславу Колбасову, которого подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

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По версии следствия, с 2018 года по 2023 год подозреваемый в сговоре с неустановленными лицами по устной договоренности, которой он обещал помочь в финансовых проблемах потерпевшего. Однако фигуранты похитили сельскохозяйственные земельные участки в Ремонтненском районе Ростовской области стоимостью в 50 млн руб.

Постановлением суда Вячеслава Колбасова заключили под стражу на месяц и 11 суток, то есть до 8 сентября 2025 года.

Константин Соловьев