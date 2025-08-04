Лето в бокале

Лобби-бар «Гранд Отеля Европа» представил обновленную коктейльную карту, в которую вошли пять новых авторских напитков, навеянных летним настроением. Среди новинок: «Вечер в лобби» — коктейль-оммаж «Гранд Отелю Европа», ставшему площадкой для съемок множества фильмов — бурбон с сиропом попкорна и содовой подается с оригинальной «шапочкой» попкорна, создавая атмосферу кинозала. Еще один новый коктейль — «Лицо ангела», отсылка к эпохе сухого закона и культуре спикизи-баров: джин, кальвадос и яблочные ноты погружают в атмосферу 20-х годов. Летнюю легкость олицетворяет «Ванильное лето» — сочетание бурбона, ванильного ликера, содовой и свежей клубники. Для тех, кто предпочитает безалкогольные варианты, бар предлагает два ярких вкуса: «Тропический цитрус» с апельсином, бананом, маракуйей и лаймом, а также «Жасмин в малине», в котором сочетаются жасмин, малина и грейпфрут

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Нина Никифорова