Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лето в бокале

Лобби-бар «Гранд Отеля Европа» представил обновленную коктейльную карту, в которую вошли пять новых авторских напитков, навеянных летним настроением. Среди новинок: «Вечер в лобби» — коктейль-оммаж «Гранд Отелю Европа», ставшему площадкой для съемок множества фильмов — бурбон с сиропом попкорна и содовой подается с оригинальной «шапочкой» попкорна, создавая атмосферу кинозала. Еще один новый коктейль — «Лицо ангела», отсылка к эпохе сухого закона и культуре спикизи-баров: джин, кальвадос и яблочные ноты погружают в атмосферу 20-х годов. Летнюю легкость олицетворяет «Ванильное лето» — сочетание бурбона, ванильного ликера, содовой и свежей клубники. Для тех, кто предпочитает безалкогольные варианты, бар предлагает два ярких вкуса: «Тропический цитрус» с апельсином, бананом, маракуйей и лаймом, а также «Жасмин в малине», в котором сочетаются жасмин, малина и грейпфрут

Предыдущая фотография
Летние коктейли в лобби-баре «Гранд Отеля Европа»

Летние коктейли в лобби-баре «Гранд Отеля Европа»

Жасмин в малине

Жасмин в малине

Ванильное лето

Ванильное лето

Вечер в Лобби

Вечер в Лобби

Лицо ангела

Лицо ангела

Тропический цитрус

Тропический цитрус

Лобби-бар «Гранд Отеля Европа»

Лобби-бар «Гранд Отеля Европа»

Лобби-бар «Гранд Отеля Европа»

Лобби-бар «Гранд Отеля Европа»

Следующая фотография
1 / 8

Летние коктейли в лобби-баре «Гранд Отеля Европа»

Жасмин в малине

Ванильное лето

Вечер в Лобби

Лицо ангела

Тропический цитрус

Лобби-бар «Гранд Отеля Европа»

Лобби-бар «Гранд Отеля Европа»

Нина Никифорова

Новости компаний Все