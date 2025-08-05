Кандидату не хватило копии

Воронежский избирком отказал лидеру регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и главе ее фракции в гордуме Артему Рымарю в регистрации на выборах в муниципальный парламент. Причиной стали якобы неправильно подготовленные кандидатом документы об образовании. По схожим основаниям отказ также получили два его ресурсных однопартийца. Эсеры считают, что власти опасаются серьезной конкуренции на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер воронежских эсеров Артем Рымарь считает свое снятие с выборов частью «атаки властей на сильных кандидатов»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Лидер воронежских эсеров Артем Рымарь считает свое снятие с выборов частью «атаки властей на сильных кандидатов»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Центрального района Воронежа на заседании 3 августа отказала Артему Рымарю в регистрации на выборах в гордуму по одномандатному округу №23. В тот же день отказ получил еще один эсер — совладелец местного издания «Площадь» Дмитрий Кухаренко, который выдвигался по округу №24. В комиссии объяснили, что для такого решения есть законные основания, однако раскрывать их суть не стали. Ранее комиссия не пустила на выборы действующего депутата от СРЗП и владельца строительной компании «Воронежпромтехнологии» Дмитрия Швецова (округ №2).

Артем Рымарь и Дмитрий Кухаренко намерены оспорить решение ТИК в суде. Лидер воронежских эсеров рассказал “Ъ”, что решение об отказе было мотивировано тем, что он якобы не подал в комиссию заверенную копию своего диплома о высшем образовании. При этом депутат отрицает, что получал от комиссии уведомление о выявленных в документах недостатках для их исправления, как это предусматривает закон: «Скорее всего, есть задача, чтобы кандидаты не от "Единой России" в своих округах не выигрывали. Поэтому придумывают разные способы, чтобы не допустить сильных кандидатов».

Дмитрий Кухаренко пояснил “Ъ”, что претензии ТИК касались документов об имуществе членов его семьи: «С этими документами нас с Рымарем зарегистрировали по партийным спискам в областную и городскую думы и на выборы в совет Яменского сельского поселения (Рамонский район Воронежской области.— “Ъ”). Я считаю, что власти боятся, что я, как владелец СМИ, в случае победы смогу говорить громче, вот и все». Также кандидат подчеркнул, что комиссия не уведомляла его о недостатках в документах ни лично, ни по электронной почте.

Третьего кандидата от СРЗП, Дмитрия Швецова, не допустили до участия в выборах ни по одномандатному округу, ни по партийным спискам. В нынешний созыв гордумы в 2020 году он избрался от «Единой России», но в начале июля этого года покинул партию и выдвинулся на новый срок от СРЗП. По словам господина Швецова, в комиссию была предоставлена справка, что он все еще является членом «Единой России», хотя у него есть официальный документ о выходе из партии: «С точки зрения здравой логики получается, что любой может принести в комиссию любую справку — и кандидата снимут». Депутат не стал отвечать на вопрос “Ъ” о том, будет ли он обжаловать решение ТИК.

В избиркоме сообщили “Ъ”, что знакомы с «эмоциональной реакцией» кандидатов, чьи документы были отклонены: «Мы понимаем, что один из них — владелец СМИ и определенный резонанс, как и субъективная трактовка событий, неизбежен. Но только лишь из-за этого закрыть глаза на явное несоответствие поданных в ТИК Центрального района документов нормативным требованиям мы не имеем права». В комиссии заверили, что уведомили кандидатов о выявленных в документах недостатках в установленный срок.

Политолог Владимир Инютин считает, что все незарегистрированные кандидаты, и прежде всего Артем Рымарь, самим фактом своего участия в выборах могли представлять достаточно серьезную электоральную проблему для партии власти. «Я не могу говорить, насколько опасения представителей власти по поводу возможной победы представителей СРЗП в одномандатных округах повлияли на отказ им в регистрации, для этого надо иметь неопровержимые доказательства. Но то, что такие опасения имеются, как мне представляется, сложно отрицать»,— отмечает эксперт.

Сергей Толмачев, Воронеж