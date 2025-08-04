Московская компания требует с зарегистрированного в Тамбове «Упрдора» 2,2 млрд

В арбитражный суд Тамбовской области поступил иск от московского АО «Донаэродорстрой» к тамбовскому ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград». Сумма исковых требований составляет 2,2 млрд руб. Их суть не раскрывается, заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

По данным на сайте управления, в Черноземье оно обслуживает автомагистраль P-22 «Каспий», проходящую через Тамбовскую, Липецкую и Воронежскую области. Общая протяженность подведомственных дорог — 2,5 тыс. км, из которых 700 км — участки в макрорегионе. По данным Rusprofile, ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград зарегистрировано в 2001 году в Тамбове. Начальник управления — Юрий Сорокин.

АО «Донаэродорстрой» зарегистрировано в Москве в 1992 году для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 24,6 тыс. руб. Учредители не раскрываются. Выручка общества в 2024 году составила 23 млрд руб., чистая прибыль — 308 млн руб. Гендиректор — Вадим Дударенко.

Егор Якимов