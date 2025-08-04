Вывоз отходов завершился уголовным делом

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора ООО ТБО «Экосервис» (региональный оператор, отвечающий за вывоз мусора в Западной зоне в 2018-2024 годах) Анны Распоповой. По версии следствия, она допустила злоупотребление полномочиями, которые привели в 2024 году к мусорному коллапсу в 22 муниципалитетах. Анна Распопова ранее объясняла возникшие проблемы разногласиями с подрядчиками.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

ООО ТБО «Экосервис» получило статус регионального оператора в зоне действия Западного административно-производственного объединения в Свердловской области в мае 2018 года. На нее возлагались обязанности по вывозу, транспортировке, обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области заключило с ТБО «Экосервис» контракт на девять лет и семь месяцев за 4,7 млрд руб.

Летом 2024 года в зоне ответственности компании произошел мусорный коллапс: отходы не вывозились из 22 муниципалитетах, включая Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Полевской, Кировград, Новоуральск.

Массовые жалобы жителей городов были навпрлены в адрес заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ТБО «Экосервис» тогда заявляли, что проблемы с вывозом мусора появились после того, как компания отказалась заключать новые договора с подрядчиками, «ненадлежаще исполняющим свои обязанности». «За две недели до окончания договора по вывозу отходов, транспортировщики на многих территориях значительно сократили выход мусоровозов, что привело к переполнению контейнерных площадок»,— говорила «Ъ-Урал» госпожа Распопова.

В августе 2024 года министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области расторгло контракт с ТБО «Экосервис». Сроком на один год он был заключен со «Спецавтобазой», уже выполняющей функции регоператора в Восточной зоне.

По итогам расследования прокуратура Свердловской области утвердила обвинение Анне Распоповой по ч.2 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересах этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ, если это деяния повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, а также тяжкие последствия)

«Обвиняемая, действуя вопреки интересов возглавляемой ею организации, перечислила в период с сентября 2023 года по август 2024 года в адрес ООО ПКФ "Азимут" свыше 80,3 млн руб., в адрес ООО "ЭКО-РЕГУЛ" свыше 26 млн руб. При этом указанные организации фактически сбор и вывоз отходов производства не осуществляли, услуги ТБО «Экосервис» не оказывали»,— говорится в сообщении прокуратуры.

По мнению следствия, указанные действия негативно сказались на финансовом состоянии компании и привели к долгам перед операторами, фактически оказывавшими услуги по транспортировке и вывозу отходов, а также перед ООО «Горкомхоз», оказывающем услуги по сбору и накоплению отходов в Ревде.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга. Анне Распоповой грозит до десяти лет лишения свободы.

Артем Путилов