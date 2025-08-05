В Чувашии построят очистные сооружения за 620 млн рублей

В Мариинском Посаде Чувашии построят очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 750 кубометров в сутки. Стоимость контракта составляет 620,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Строительство включает возведение производственно-вспомогательного здания, железобетонного блока емкостей, приемного резервуара-накопителя и канализационной насосной станции. Подрядчик установит технологическое оборудование, проложит наружные сети водоснабжения и водоотведения, обустроит технологические площадки и систему наружного освещения.

Предусмотрены также переустройство линии электропередачи 10 киловольт и пусконаладочные работы всех систем. Объект будет оснащен современными системами автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охранно-тревожной сигнализации и связи.

Контракт предусматривает пятилетнюю гарантию на результат работ. Заказчиком выступает Минстрой Чувашской Республики. Все работы планируется завершиться к 25 ноября 2026 года.

Анар Зейналов