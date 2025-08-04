МИД РФ заявил протест посольству ФРГ из-за слов посла в Японии о Южных Курилах

Посольству ФРГ в Москве был заявлен протест в связи с высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, сообщили в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что слова немецкого дипломата ставят под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов. В МИД назвали это «откровенным посягательством на территориальную целостность» РФ.

«С российской стороны было подчеркнуто, что южные Курильские острова перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, закрепленным послевоенными договоренностями союзных держав, а также Уставом ООН»,— говорится в официальным сообщении Департамента информации и печати МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российский суверенитет над островами неоспорим.

Япония оспаривает суверенитет России над островами Южной Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи). В 2021 году тогдашний премьер Японии Ёсихидэ Суга сказал, что вопрос принадлежности островов можно решить на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно ей, Москва может рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. После присоединения Японии к антироссийским санкциям в марте 2022 года Россия отказалась от переговоров о статусе Курильских островов и заключения мирного договора. В 2023 году Япония назвала Южные Курилы незаконно оккупированными. Кремль считает, что японские власти придерживаются недружественной позиции в отношении РФ.

Анастасия Домбицкая