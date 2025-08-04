Электроника дала сбой

Федеральная сеть электроники «М.Видео-Эльдорадо» выставила на продажу помещение своего крупнейшего магазина в Перми площадью 4 тыс. кв. м. Помещение находится на цокольном этаже в ТРК «Столица» и предлагается с условием, что отдел сети сохранится там на условиях долгосрочной аренды. Стоимость актива — почти 385 млн руб. В сети говорят, что продадут всю недвижимость в собственности компании и перейдут на модель аренды площадей. Эксперты называют продажу коммерческих помещений «М.Видео-Эльдорадо» трендом среди федеральных сетей, позволяющим сократить издержки, и прогнозируют дальнейшее сужение рынка офлайн-торговли электроникой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Российская сеть электроники и бытовой техники «М.Видео-Эльдорадо» выставила на продажу помещение своего магазина в ТРК «Столица» в Перми. Как указано в объявлении на сайте «Авито», площадь актива составляет 4 тыс. кв. м, а цена — 384,9 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», объект является самым крупным пермским магазином ритейлера. Объект продается с условием, что магазин сети сохранится в этом помещении на условиях долгосрочной аренды.

Продавцом помещения в «Столице» указана компания «М.Видео-Эльдорадо». Помимо площадей в ТРК «Столица», ритейлер с 2021 года продает и сдает в аренду в Перми свою недвижимость в ТЦ «Колизей Atrium» площадью 2,4 тыс. кв. м. Купить ее можно за 196 млн руб., арендовать (площадью уже 2 тыс. кв. м) — за 750 руб. за 1 кв. м в месяц. Напомним, что в 2021 году компания ритейлера за 85 млн руб. выставила на продажу свою площадь в пермском ТЦ «Лайнер» (1,6 тыс. кв. м). Сейчас этого объекта в числе продаваемых нет. На «Авито» сетью опубликовано 49 объявлений о продаже и аренде помещений: это 2,3 тыс. кв. м в Березниках в ТЦ «Мелодия» (за 68,6 млн руб.), а также помещения в Москве, Мытищах, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других территориях.

Как указано на сайте «М.Видео-Эльдорадо», в Перми насчитывается 11 магазинов сети, среди которых гипермаркет «Лента» (пр. Парковый, 66), ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б), ТЦ «Луч» (ул. Куйбышева, 147), ТЦ «Рубин» (ул. Маршала Рыбалко, 85), ТРК «Семья» (ул. Революции, 13) и прочие.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» «Ъ-Прикамье» сообщили, что в рамках своего плана по повышению эффективности и маржинальности бизнес-модели планируют продать все собственные объекты недвижимости. Отношения с будущими владельцами этих помещений переведут в долгосрочную аренду на необходимую часть площади под магазины. В основном продать планируется недвижимость, приобретенную «М.Видео-Эльдорадо» в 1990-е годы, когда рынок аренды был не сформирован и компания не могла заключать долгосрочные арендные договоры. Это вынуждало сеть открывать торговые точки на собственных площадях. Сейчас по такой схеме в ритейле не работает практически ни одна компания, заявили в «М.Видео-Эльдорадо». «Отказ от владения недвижимостью в пользу аренды позволяет гибко и эффективно управлять розничной сетью, использовать под магазин только нужный объем площади без вспомогательных помещений, оперативно перемещать при необходимости торговые точки в более удобные для клиентов локации и быстро реагировать на изменения потребительского спроса и трафика конкретной точки»,— подчеркнули в сети. При этом магазины, расположенные в этих помещениях, не закроют — речь идет о смене модели владения: от собственности к аренде, пояснили в «М.Видео-Эльдорадо».

Сети по продаже бытовой техники и электроники в последние годы на фоне развития онлайн-рынка испытывают финансовые сложности. В начале года стало известно, что ритейлер RBT сокращает в Перми свою сеть магазинов. С 2020 года число ее торговых точек в краевом центре уменьшилось втрое — с 16 до пяти. Кроме того, в Перми закрылись магазины сети «Корпорация Центр» — в 2024 году сообщалось о ее ликвидации. В январе «Ъ» писал, что «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о возможности своей продажи, одним из возможных покупателей называли Промсвязьбанк.

По словам директора управляющей компании «Столица» Константина Копытова, еще в начале 2000-х годов сеть «М.Видео-Эльдорадо» вступила в проект строительства ТЦ «Столица» как соинвестор. «Столица», напомним, была построена в Перми в 2004 году и стала одним из первых ТЦ города. «В начале 2000-х, когда рынок рос, помещение в 4 тыс. кв. м казалось хорошей площадью для магазина сети. Сейчас торговля уходит в онлайн, и такие объекты (как крупные помещения „М.Видео-Эльдорадо“ в ТЦ „Столица“.— «Ъ-Прикамье»), возможно, тянут ритейлера вниз»,— рассуждает господин Копытов. Директор УК «Столица» поделился, что с представителями «М.Видео-Эльдорадо» по поводу продажи помещения магазина он еще не общался. Цену актива (384,9 млн руб.) собеседник назвал «дорогой». Продажу помещений федеральными сетями и перевод магазинов на арендованные площади Константин Копытов считает трендом ритейлеров, сокращающим издержки. Теперь важным вопросом становится размер ставки, по которой сеть арендует проданные площади. Скорее всего, ставка будет невысока, полагает директор УК «Столица».

Руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова тоже считает продажу помещений торговыми сетями трендом среди ритейлеров, который позволяет концентрироваться на бизнесе, не отвлекаясь на вопросы управления недвижимостью. «Арендовать выгоднее, когда цены на недвижимость не растут, а арендные ставки (доля арендной платы в продажах ритейлера) снижаются. В последние годы на рынке присутствует именно такой тренд»,— пояснила Елена Жданова и добавила, что торговые сети сейчас выбирают долгосрочную аренду недвижимости, нежели владение ею.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что в эпоху цифровизации торговли потребности сетей в магазинах большей площади и большого штата сотрудников отпадают, такие модели становятся убыточными. «Можно прогнозировать дальнейшее сужение рынка офлайн-торговли электроникой с тенденцией перехода в онлайн, то есть теоретически «М.Видео-Эльдорадо» и дальше будет идти по пути сокращения торговых площадей, с уклоном на пункты выдачи онлайн-заказов. Это, безусловно, будет влиять на рынок торговой недвижимости, формируя больший спрос на складские помещения и сужая возможности собственников торговых помещений»,— подчеркнул Илья Жарский. В связи с этим поиск покупателя на заявленный к продаже объект будет осложнен: помещение может долго искать покупателя, а сумма сделки впоследствии будет ниже заявленной, добавил управляющий партнер Veta.

Евгения Ахмедова