Рекордное число заявлений в УрГЭУ поступило от абитуриентов из Туркменистана
В ходе приемной кампании Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) получил рекордное количество заявлений от граждан Туркменистана — 178, сообщили в пресс-службе вуза.
Приемная комиссия УрГЭУ
Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ
Всего с 20 июня на обучение в УрГЭУ было подано более 12 тыс. заявлений — на 4 тыс. больше, чем в прошлом году.
От иностранных граждан поступило 538 заявлений. Часть из них от граждан Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, которые имеют право претендовать на бюджетные места. Часть от граждан таких стран, как Камерун, Эфиопия, Бангладеш, Того и Ирак. Они могут обучатся только на платной основе.
Увеличение количества поступающих связано с упрощением подачи документов через портал «Госуслуги», считают в вузе. «Столь положительная динамика, в первую очередь, связана с тем, что подавать документы стало удобнее. Теперь не нужно тратить время на работу с личным кабинетом на сайте университета»,— пояснила специалист отдела по работе с абитуриентами Управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ Виктория Кокшарова.
Уже опубликованы конкурсные списки на бакалавриат, а 20 августа выйдут списки для магистров.
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) ранее назывался Свердловским институтом народного хозяйства (СИНХ). Был основан в 1967 году. Сейчас — один из ведущих вузов Урала в области экономики, управления сервиса и торговли. Университет готовит экономистов различного профиля, технологов, юристов и специалистов в области государственного и муниципального управления.