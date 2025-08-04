Рекордное число заявлений в УрГЭУ поступило от абитуриентов из Туркменистана

В ходе приемной кампании Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) получил рекордное количество заявлений от граждан Туркменистана — 178, сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приемная комиссия УрГЭУ

Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ Приемная комиссия УрГЭУ

Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ

Всего с 20 июня на обучение в УрГЭУ было подано более 12 тыс. заявлений — на 4 тыс. больше, чем в прошлом году.

От иностранных граждан поступило 538 заявлений. Часть из них от граждан Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, которые имеют право претендовать на бюджетные места. Часть от граждан таких стран, как Камерун, Эфиопия, Бангладеш, Того и Ирак. Они могут обучатся только на платной основе.

Увеличение количества поступающих связано с упрощением подачи документов через портал «Госуслуги», считают в вузе. «Столь положительная динамика, в первую очередь, связана с тем, что подавать документы стало удобнее. Теперь не нужно тратить время на работу с личным кабинетом на сайте университета»,— пояснила специалист отдела по работе с абитуриентами Управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ Виктория Кокшарова.

Уже опубликованы конкурсные списки на бакалавриат, а 20 августа выйдут списки для магистров.

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) ранее назывался Свердловским институтом народного хозяйства (СИНХ). Был основан в 1967 году. Сейчас — один из ведущих вузов Урала в области экономики, управления сервиса и торговли. Университет готовит экономистов различного профиля, технологов, юристов и специалистов в области государственного и муниципального управления.

Полина Бабинцева