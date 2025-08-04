«Россети» увеличат инвестиции в Нижегородской области в 1,5 раза

ПАО «Россети» в 2025 году увеличит инвестиции в инфраструктуру в Нижегородской области в 1,5 раза, до 14 млрд руб. Об этом сообщили в компании по итогам встречи гендиректора ПАО с главой региона Глебом Никитиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Финансирование программы техобслуживания оборудования и ремонта ПАО «Россети» в Нижегородской области в 2025 году составит 3 млрд руб. с ростом на 17% к 2024 году. Планируется реализовать более 10 тыс. договоров технологического присоединения потребителей.

Основными задачами в ближайшие два года заявлены строительство двух подстанций 110 кВ, реконструкция энергообъекта 220 кВ для питания Нижнего Новгорода и Богородского округа с населением 400 тыс. человек.

Владимир Зубарев