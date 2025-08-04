В Волгограде арестованы 14 человек из-за взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Ворошиловский районный суд Волгограда арестовал на два месяца 14 местных жителей. Их считают виновными в серии хакерских атак на портал «Госуслуги», передает «РИА Новости».

По версии следствия, с сентября 2024-го по 31 июля 2025 года группа, действовавшая под руководством неустановленного лица, совершила не менее 500 взломов личных кабинетов граждан на госпортале. Злоумышленники меняли пароли пользователей, блокировали доступ к аккаунтам и использовали полученную информацию для мошеннических действий и хищения денег.

В одном из эпизодов злоумышленники попытались под видом сотрудников банка обмануть жертву и оформить кредит на сумму в 1 млн руб. Сотрудники правоохранительных органов вовремя пресекли эти действия.

Фигурантам предъявлены обвинения по ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).