«Вымпел» передал заказчику «Комету»

Рыбинский судостроительный завод «Вымпел» (входит в ОСК) подписал акт приема-передачи скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

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Судно получило название «Феодосия» в честь крымского города. Оно является пятым по проекту 23160 для «Вымпела» и построено по заказу лизингового предприятия ОСК «Машпромлизинг». Впоследствии «Комету» передадут в лизинг ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» для эксплуатации в Азово-Черноморском бассейне.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Комета 120М» может перевозить в комфортных условиях до 120 человек со скоростью более 60 км/ч. Судно оснащено современными средствами связи и навигации, системами умерения качки и кондиционирования.

Алла Чижова