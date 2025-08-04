В Вологде за полгода закрылось более половины магазинов «Красное & Белое»

К началу июля 2025 года в Вологодской области работало 58 алкомаркетов «Красное & Белое», следует из данных «Infoline-Аналитики». В то же время в апреле текущего года насчитывалось 66 магазинов, а к началу 2025 года — 144. Таким образом, за полгода — с января по июнь этого года — число магазинов ритейлера сократилось примерно в 2,4 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Количество алкомаркетов «Красное & Белое» в регионе стало стремительно снижаться с осени 2024 года: тогда в Вологодской области функционировало 168 точек продаж под этой вывеской. Процесс ускорился после того, как с 1 марта 2025 года власти региона ужесточили продажу алкоголя: теперь по будням купить его можно только с 12:00 до 14:00.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «Красное & Белое» — не единственная сеть, которая проводит оптимизацию бизнеса в Вологодской области. Закрыть часть точек были вынуждены и другие федеральные и региональные игроки, добавляет эксперт.

У губернатора Вологодской области Георгия Филимонова особо сложные отношения с сетью «Красное & Белое»: ритейлер часто подвергается критике с его стороны. Ситуация накалилась 4 августа, когда глава региона заявил, что ООО «Альфа-М», управляющее магазинами «Красное & Белое», подало заявление на досрочное прекращение лицензии на продажу алкоголя в Вологодской области. А основатель «Красного & Белого» Сергей Студенников сразу же проинформировал журналистов, что сеть не прекращает работу в Вологодской области.

Алкоголь — одна из ключевых товарных категорий для ритейлеров. Михаил Бурмистров говорит, что в магазинах у дома на нее может приходиться около 15% оборота. В алкомаркетах это значение существенно выше, добавляет эксперт. По его словам, в условиях действия ограничений многие сети лишены мотивации к открытию новых магазинов.

Александра Мерцалова