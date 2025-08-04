Директор ответил за девяностые

В Краснодаре вступил в силу приговор бывшему директору станкостроительного завода имени Седина Игорю Соболеву, который признан виновным в мошенничестве при акционировании предприятия в 1990 году. Экс-руководитель осужден условно и освобожден от наказания по сроку давности. Стоимость похищенных у государства активов стратегического предприятия оценивается в 2,6 млрд руб. Имущество завода имени Седина после серии исков прокуратуры обращено в доход РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Октябрьский райсуд Краснодара признал виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) пенсионера Игоря Соболева, ранее возглавлявшего краснодарское станкостроительное производственное объединение (КСПО) — завод имени Седина. С учетом возраста — 76 лет — подсудимый приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Приговор не был обжалован и вступил в силу.

От отбытия наказания Игорь Соболев освобожден в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности: инкриминируемые ему события происходили с 1989 по 1990 год.

Прекращение дела по срокам предлагалось господину Соболеву в ходе расследования и суда, но он настаивал на продолжении процесса, доказывая свою невиновность. Обжаловать приговор, впрочем, он не стал. На днях опубликована информация о том, что решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

В уголовном деле в отношении Игоря Соболева речь идет о выбытии из государственной собственности активов КСПО имени Седина общей стоимостью 2,6 млрд руб. в ценах 2025 года. Предприятие, занимающее территорию более 32 га в центре Краснодара, в советское время производило сложные токарно-карусельные станки, в том числе для оборонно-промышленного комплекса. Для модернизации завода правительство СССР привлекло компанию Schiess AG (ФРГ), мирового лидера в этой области.

Как рассказали в ходе судебного процесса участники событий, «немцы согласились инвестировать в развитие производства, но требовали гарантий возврата вложений». Однако введение контроля иностранной компании на госпредприятии было невозможно.

В тот момент Игорь Соболев начал акционирование и выкуп государственного имущества, хотя механизма приватизации в российском законодательстве не было.

По словам экс-топ-менеджера, сложная финансовая ситуация требовала нестандартных организационных решений. В 1989 году краснодарский экологический фонд «Экос», филиал Промстройбанка и фирма Schiess AG подписали соглашение о создании АО «Седин». Затем АО «Седин» привлекло в банке кредит и перечислило заемные средства КСПО имени Седина с условием возврата займа по первому требованию. Поскольку деньги возвращены не были, в 1990 году имущество КСПО имени Седина, в том числе цеха и участок земли, перешло АО «Седин».

Игорь Соболев утверждает, что сделка была законной и проходила под контролем региональной власти. Однако правоохранительные органы, которые в 2022 году проверяли обстоятельства акционирования завода, пришли к выводу, что директор предприятия организовал кабальную сделку между КСПО имени Седина и АО «Седин», которое он контролировал через созданный им фонд «Экос».

Целью топ-менеджера, по версии правоохранителей, было присвоение прав на государственное имущество.

Деятельность завода имени Седина в девяностые годы сократилась до минимальных масштабов, основная часть производственных площадей сдавалась под небольшие производства и склады. Промзона избежала перевода под жилье и коммерцию, так как завод отрезан от городской застройки железнодорожной линией.

Начиная с 2023 года суды по искам краевой прокуратуры возвратили государству участки и цеха завода — производственные мощности, необходимые для импортозамещения в оборонной промышленности. Уставлено, что приватизация стратегически важного предприятия прошла с серьезными нарушениями, выкуп активов был произведен до вступления в силу соответствующих российских законов.

Анна Перова, Краснодар