Александр Гусаров возглавил департамент Северной Атлантики МИД РФ

Директором департамента Северной Атлантики МИД России назначен Александр Гусаров, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Ранее этот пост занимал Александр Дарчиев, ныне посол РФ в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство иностранных дел России Фото: Министерство иностранных дел России

«Приказом МИД России от 31 июля 2025 года №16883 Гусаров Александр Евгеньевич назначен директором департамента Северной Атлантики»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Александр Гусаров занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. С 2022 года был советником-посланником посольства России в Великобритании, до этого — начальником в департаменте общеевропейского сотрудничества. В 2012-2017 годах занимал должность первого секретаря, советника постоянного представительства РФ при Европейском союзе и Евратоме в Брюсселе.

До марта 2025 года департамент Северной Атлантики МИД РФ возглавлял Александр Дарчиев, ныне возглавляющий российскую дипмиссию в США.

Анастасия Домбицкая