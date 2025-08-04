Братья Андреасян экранизируют «Вовку в Тридевятом царстве»

Братья Сарик и Гевонд Андреасян выкупили права на экранизацию книги «Вовка в Тридевятом царстве» у дочери автора оригинального сценария Вадима Коростылева. Об этом сообщил Telegram-канал кинокомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Игровой полнометражный фильм может стать новой интерпретацией советской сказки, по которой в 1965 году был снят одноименный мультфильм. Сейчас началась работа над сценарием. Съемки кинокартины запланированы на 2026 год, а выход фильма в прокат — в 2027-м. Детали сделки и бюджет проекта пока не раскрываются.

По сюжету книги главный герой Вовка — ленивый школьник, который попадает в Тридевятое царство. Там он встречает героев русских народных сказок — Царя, Василису и богатырей. Вовка также сталкивается с необходимостью учиться и трудиться, хотя изначально мечтал, чтобы все его желания сбывались без усилий.