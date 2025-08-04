Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения Оттавы о якобы фиктивности референдумов о присоединении к РФ новых регионов вернулись ей бумерангом в виде желания нескольких канадских провинций отделиться от Канады.

В своем Telegram-канале госпожа Захарова отметила, что санкционная политика Канады против России основана на утверждениях о нелегитимности этих референдумов. Она напомнила, что бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо называл их «фиктивными», но теперь у Канады есть возможность продемонстрировать, как должны проводиться такие процессы.

Мария Захарова привела пример провинции Альберта, где премьер-министр Даниэль Смит и министр юстиции Микки Эмери потребовали от избирательной комиссии устранить препятствия для организации референдума об отделении от Канады.

Дипломат отметила, что, согласно опросам, каждый третий житель провинции Манитоба уже не видит свое будущее в едином канадском государстве. «Еще выше процент желающих отделиться от Канады в провинции Саскачеван, не говоря уже о франкофонном Квебеке, чувствующем себя в либеральном англосаксонском аду Оттавы все более неуютно»,— написала она.