В Ставрополе более 173 млн рублей потратят на украшение к Новому году

Администрация Ставрополя ищет подрядчика, который украсит город к празднованию Нового года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Как следует из проекта контракта, обустроить украшения на площади Ленина и проспекте Октябрьской Революции подрядчик должен будет до 31 декабря 2025 года, а демонтировать их — до 30 марта 2026 года. Начать украшать город должны с 10 декабря. Стоимость работ, рассредоточенных на два этапа, оценили в более 173 млн руб.

Подрядчику предстоит поставить семь объектов, из которых несколько должны будут воспроизводить световые эффекты.

Константин Соловьев