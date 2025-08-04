Нижегородская область ухудшила позиции в рейтинге регионов по качеству дорог

Чуть более 43% автомобильных дорог Нижегородской области соответствовали нормативам в 2024 году, сообщили «РИА Новости» по данным Росстата и Росавтодора. Годом ранее этот показатель достигал 44,9%, регион занимал 61-е место в рейтинге, но теперь опустился на 68-е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Лидерами вновь оказались Москва (требованиям отвечают 100% дорог) и Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%), замкнула тройку Челябинская область (84,2%). Последние строчки снова заняли Волгоградская (28,9%), Кировская (27,9%) и Архангельская области (16,9%).

По итогам 2024 года нормативам соответствовали чуть более половины российских автомобильных дорог (54,8%)

Елена Ковалева