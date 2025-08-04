Власти Саратовской области за неделю перейдут на мессенджер Max

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин распорядился, чтобы все ведомства, структурные подразделения и органы муниципальной власти региона за неделю перешли на российский мессенджер Max для служебной коммуникации. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На совещании с зампредами и министрами областного правительства господин Бусаргин подчеркнул, что с помощью отечественной платформы необходимо вести рабочие переписки. В дальнейшем в Max нужно организовать публичную деятельность, убежден глава региона.

Мессенджер Max — российская цифровая платформа с широким набором пользовательских сервисов, включая аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, обмен большими файлами и денежные переводы. Мессенджер интегрирует бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов. Сервис разработан компанией VK.