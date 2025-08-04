Под Воронежем из-за вызванного ливнем селя повреждены коммуникации двух домов

Накануне вызванный ливнем сель повредил «системы жизнеобеспечения» двух частных домов на улице Набережной в селе Ямное Рамонского района Воронежской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

По информации администрации Рамонского района, из-за дождя произошло размывание грунта склона в районе улиц Ленина и Набережной. Власти муниципалитета организовали вывоз сошедшего грунта.

Фотогалерея Как выглядел Воронеж после сильных дождей в середине июля Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Воронеже уже неделю идут сильные дожди, каждый раз после ливня улицы города на несколько часов остаются под водой. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В мэрии комментируют ситуацию: «Из-за неоднородности рельефа и разных способов водоотведения на отдельных участках дорог и тротуаров, а особенно в низинах, могут образовываться локальные подтопления». На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В мэрии заверяют: «Мониторинг мест, где образовываются локальные подтопления, ведется управами районов постоянно, как и очистка ливнеприемников. В места скопления воды городская дорожная служба направляет специальную водооткачивающую технику» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов По данным мэрии, наиболее проблемными в Воронеже после ливня оказались переулки Отрадный и Краснознаменный, а также улицы Космонавтов и Центральная Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В городской службе 112 сообщили, что жалоб на упавшие деревья не поступало. Дорожные службы, по данным мэрии, оперативно выезжали по нескольким адресам для откачки воды Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Кратковременные, но сильные дожди идут в Воронеже всю неделю, начиная с 14 июля. Ливни сменяются грозами и жарой до +36 градусов. Синоптики отмечают, что регион «находится под влиянием волнового циклона» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов На понедельник 21 июня, в Воронеже после полудня тоже прогнозируется дождь, который продлится до вечера. При этом днем будет тепло, до +29°С. Ночью похолодает до +17°С. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов После 21 июля в Воронеже прогнозируется постепенное улучшение погоды, без сильных дождей Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Следующая фотография 1 / 16 В Воронеже уже неделю идут сильные дожди, каждый раз после ливня улицы города на несколько часов остаются под водой. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В мэрии комментируют ситуацию: «Из-за неоднородности рельефа и разных способов водоотведения на отдельных участках дорог и тротуаров, а особенно в низинах, могут образовываться локальные подтопления». На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В мэрии заверяют: «Мониторинг мест, где образовываются локальные подтопления, ведется управами районов постоянно, как и очистка ливнеприемников. В места скопления воды городская дорожная служба направляет специальную водооткачивающую технику» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов По данным мэрии, наиболее проблемными в Воронеже после ливня оказались переулки Отрадный и Краснознаменный, а также улицы Космонавтов и Центральная Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В городской службе 112 сообщили, что жалоб на упавшие деревья не поступало. Дорожные службы, по данным мэрии, оперативно выезжали по нескольким адресам для откачки воды Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Кратковременные, но сильные дожди идут в Воронеже всю неделю, начиная с 14 июля. Ливни сменяются грозами и жарой до +36 градусов. Синоптики отмечают, что регион «находится под влиянием волнового циклона» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов На понедельник 21 июня, в Воронеже после полудня тоже прогнозируется дождь, который продлится до вечера. При этом днем будет тепло, до +29°С. Ночью похолодает до +17°С. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов После 21 июля в Воронеже прогнозируется постепенное улучшение погоды, без сильных дождей Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Смотреть

Кабира Гасанова