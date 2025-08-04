Под Воронежем из-за вызванного ливнем селя повреждены коммуникации двух домов
Накануне вызванный ливнем сель повредил «системы жизнеобеспечения» двух частных домов на улице Набережной в селе Ямное Рамонского района Воронежской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
По информации администрации Рамонского района, из-за дождя произошло размывание грунта склона в районе улиц Ленина и Набережной. Власти муниципалитета организовали вывоз сошедшего грунта.
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