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Под Воронежем из-за вызванного ливнем селя повреждены коммуникации двух домов

Накануне вызванный ливнем сель повредил «системы жизнеобеспечения» двух частных домов на улице Набережной в селе Ямное Рамонского района Воронежской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

По информации администрации Рамонского района, из-за дождя произошло размывание грунта склона в районе улиц Ленина и Набережной. Власти муниципалитета организовали вывоз сошедшего грунта.

Фотогалерея

Как выглядел Воронеж после сильных дождей в середине июля

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В Воронеже уже неделю идут сильные дожди, каждый раз после ливня улицы города на несколько часов остаются под водой. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

В Воронеже уже неделю идут сильные дожди, каждый раз после ливня улицы города на несколько часов остаются под водой. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В мэрии комментируют ситуацию: «Из-за неоднородности рельефа и разных способов водоотведения на отдельных участках дорог и тротуаров, а особенно в низинах, могут образовываться локальные подтопления». На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

В мэрии комментируют ситуацию: «Из-за неоднородности рельефа и разных способов водоотведения на отдельных участках дорог и тротуаров, а особенно в низинах, могут образовываться локальные подтопления». На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В мэрии заверяют: «Мониторинг мест, где образовываются локальные подтопления, ведется управами районов постоянно, как и очистка ливнеприемников. В места скопления воды городская дорожная служба направляет специальную водооткачивающую технику»

В мэрии заверяют: «Мониторинг мест, где образовываются локальные подтопления, ведется управами районов постоянно, как и очистка ливнеприемников. В места скопления воды городская дорожная служба направляет специальную водооткачивающую технику»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

По данным мэрии, наиболее проблемными в Воронеже после ливня оказались переулки Отрадный и Краснознаменный, а также улицы Космонавтов и Центральная

По данным мэрии, наиболее проблемными в Воронеже после ливня оказались переулки Отрадный и Краснознаменный, а также улицы Космонавтов и Центральная

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В городской службе 112 сообщили, что жалоб на упавшие деревья не поступало. Дорожные службы, по данным мэрии, оперативно выезжали по нескольким адресам для откачки воды

В городской службе 112 сообщили, что жалоб на упавшие деревья не поступало. Дорожные службы, по данным мэрии, оперативно выезжали по нескольким адресам для откачки воды

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Кратковременные, но сильные дожди идут в Воронеже всю неделю, начиная с 14 июля. Ливни сменяются грозами и жарой до +36 градусов. Синоптики отмечают, что регион «находится под влиянием волнового циклона»

Кратковременные, но сильные дожди идут в Воронеже всю неделю, начиная с 14 июля. Ливни сменяются грозами и жарой до +36 градусов. Синоптики отмечают, что регион «находится под влиянием волнового циклона»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

На понедельник 21 июня, в Воронеже после полудня тоже прогнозируется дождь, который продлится до вечера. При этом днем будет тепло, до +29°С. Ночью похолодает до +17°С. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

На понедельник 21 июня, в Воронеже после полудня тоже прогнозируется дождь, который продлится до вечера. При этом днем будет тепло, до +29°С. Ночью похолодает до +17°С. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

После 21 июля в Воронеже прогнозируется постепенное улучшение погоды, без сильных дождей

После 21 июля в Воронеже прогнозируется постепенное улучшение погоды, без сильных дождей

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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В Воронеже уже неделю идут сильные дожди, каждый раз после ливня улицы города на несколько часов остаются под водой. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В мэрии комментируют ситуацию: «Из-за неоднородности рельефа и разных способов водоотведения на отдельных участках дорог и тротуаров, а особенно в низинах, могут образовываться локальные подтопления». На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В мэрии заверяют: «Мониторинг мест, где образовываются локальные подтопления, ведется управами районов постоянно, как и очистка ливнеприемников. В места скопления воды городская дорожная служба направляет специальную водооткачивающую технику»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

По данным мэрии, наиболее проблемными в Воронеже после ливня оказались переулки Отрадный и Краснознаменный, а также улицы Космонавтов и Центральная

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В городской службе 112 сообщили, что жалоб на упавшие деревья не поступало. Дорожные службы, по данным мэрии, оперативно выезжали по нескольким адресам для откачки воды

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Кратковременные, но сильные дожди идут в Воронеже всю неделю, начиная с 14 июля. Ливни сменяются грозами и жарой до +36 градусов. Синоптики отмечают, что регион «находится под влиянием волнового циклона»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

На понедельник 21 июня, в Воронеже после полудня тоже прогнозируется дождь, который продлится до вечера. При этом днем будет тепло, до +29°С. Ночью похолодает до +17°С. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

После 21 июля в Воронеже прогнозируется постепенное улучшение погоды, без сильных дождей

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Улицы Воронежа, затопленные после ливней. На фото: Площадь генерала Черняховского у вокзала «Воронеж-1»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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Кабира Гасанова