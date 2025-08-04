Скончался профессор УрФУ, один из создателей «Триазавирина» Евгений Уломский

В Екатеринбурге скончался доктор химических наук, профессор химико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Уломский. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в УрФУ. «Университет скорбит и выражает соболезнования родным»,— сказали в пресс-службе университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным сайта УрФУ, Евгений Уломский был одним из разработчиков противовирусного препарата «Триазавирин», который широко применяли во время пандемии коронавируса. В 1983 году он окончил химико-технологический факультет УПИ им. С.М. Кирова по специальности «Технология биологически активных соединений». Стаж его работы составлял 30 лет.

Алексей Буров