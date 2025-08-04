ФБР против КНР

Новая Зеландия в очередной раз оказалась втянута в противостояние между США и Китаем. Американские власти заявили об открытии в Веллингтоне первого постоянного представительства Федерального бюро расследований (ФБР), уточнив, что его деятельность будет направлена в том числе против КНР. Новозеландские власти тут же объявили, что Китай в ходе переговоров с США вообще не упоминался. В Пекине на появление офиса ФБР в регионе отреагировали крайне негативно. Действиями США были возмущены и многие жители Новой Зеландии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Mohatt / Reuters Фото: Kevin Mohatt / Reuters

О том, что США открывают первый постоянный офис ФБР в Новой Зеландии, директор ФБР Кэш Пател заявил в ходе визита в Веллингтон в конце минувшей недели. По его словам, спецслужбы обеих стран «на протяжении многих лет» поддерживают крепкие отношения и открытие в минувший четверг, 31 июля, офиса ФБР в Новой Зеландии «демонстрирует силу и развитие этого партнерства», а также является знаком того, что стороны «продолжают работать вместе над решением общих задач по обеспечению безопасности в регионе». Главной из списка таких задач директор ФБР в видеокомментарии, размещенном на сайте американского посольства, назвал «противодействие КПК (Коммунистической партии Китая.— “Ъ”) в зоне Индо-Тихоокеанского командования (вооруженных сил США.— “Ъ”)». Впрочем, в письменном пресс-релизе на сайте посольства США в Новой Зеландии этого пассажа нет, в нем говорится лишь о противодействии «иностранным разведкам».

Ранее ФБР уже присутствовало в Новой Зеландии, но в формате филиала австралийского офиса. Теперь же в Веллингтоне будет отдельный офис.

На сайте ФБР указано, что поездка Кэша Патела была организована для укрепления сотрудничества в рамках разведывательного альянса англоязычных стран «Пять глаз», объединяющего США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию и предполагающего обмен секретной информацией, в том числе в сфере кибербезопасности и контрразведки.

Власти Новой Зеландии приветствовали решение ФБР расширить свое присутствие в их стране. Как сказано на сайте новозеландского правительства, этот шаг «демонстрирует силу партнерства "Пять глаз" и повышает безопасность новозеландцев». «Правоохранительные органы Новой Зеландии постоянно сотрудничают со своими зарубежными коллегами, такими как ФБР, чтобы привлекать к ответственности тех, кто занимается незаконной деятельностью, такой как контрабанда наркотиков и онлайн-эксплуатация детей, а также пресекать и предотвращать подобные правонарушения»,— говорится в пресс-релизе правительства.

Китай в документе не упоминается. После того как слова Кэша Патела попали в СМИ, министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс поспешил заверить журналистов, что вопрос о противостоянии с Китаем «вообще не поднимался в ходе переговоров» представителей новозеландского правительства с директором ФБР.

Власти КНР эти заверения, однако, не убедили. «Мы ознакомились с соответствующими материалами и шокированы замечаниями (директора ФБР.— “Ъ”). Китай считает, что сотрудничество между странами не должно быть направлено против какой-либо третьей стороны,— заявил на брифинге представитель МИД Китая Го Цзякунь.— Стремление к "абсолютной безопасности" для немногих во имя "противодействия Китаю" не сделает Азиатско-Тихоокеанский регион или весь мир безопаснее. Соответствующие стороны должны выбрать курс действий, способствующий укреплению взаимного доверия и сотрудничества между странами, а не наоборот».

Отметим, что Китай с 2017 года является крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии. В 2024 году общий товарооборот между двумя странами превысил $23 млрд, что составляет более 20% внешней торговли Новой Зеландии.

Открытие офиса ФБР в Новой Зеландии, по сообщениям СМИ, вызвало весьма критическую реакцию и у местных жителей. «Не все в Новой Зеландии приветствовали расширение присутствия ФБР. В социальных сетях — тысячи негативных комментариев по поводу открытия офиса бюро»,— говорится в публикации издания MSN.

Изучив страницы посольства США в Веллингтоне в соцсетях, “Ъ” действительно обнаружил большое количество гневных комментариев под постами об открытии представительства ФБР. В СМИ даже сообщалось о намерении ряда инициативных групп в минувшее воскресенье, 3 августа, организовать акцию протеста у американской дипмиссии. Однако в итоге эти планы реализованы не были.

Александр Одиноков