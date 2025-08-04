ПСБ поздравил рыбинцев с Днем города

ПСБ поддержал праздничные мероприятия в День Рыбинска в Ярославской области. 2 августа в центре города рыбинцы могли поучаствовать в развлекательных викторинах и получить подарочные сертификаты от ПСБ и Связь.ON (входит в Группу ПСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Кирейко Фото: Марина Кирейко

Событие выходного дня объединило жителей и гостей в насыщенной праздничной программе. Управляющий офисом ПСБ в Рыбинске Александра Верховцева в составе официальной делегации по приглашению главы города посетила основные площадки Дня города и поздравила горожан с праздником:

«Рыбинск – это город с особым характером, и мы гордимся тем, что ПСБ является частью его жизни. Мы любим свой город, ценим его интеллигентность, уникальную атмосферу и красоту, и потому активно участвуем в его развитии. Мы работаем для всех клиентов - от семей с детьми до предпринимателей, крупных промышленных предприятий и инвесторов, предлагая современные финансовые решения и поддерживая локальные инициативы. Мы рады видеть как город растет и развивается. Желаю Рыбинску привлекать еще больше внимания туристов, инвесторов, бизнесменов для реализации новых интересных проектов, а мы со своей стороны продолжим работать на его благо».

В рамках Дня Рыбинска ПСБ обустроил интерактивные площадки для детей и взрослых, фотозону и творческую игровую площадку. Особое внимание получили маленькие гости, для которых ПСБ организовал раздачу сладостей, сувениров и воздушных шаров, аквагрим, выступление аниматоров и многое другое. В рамках поздравительной акции сотрудники банка устроили викторину на знание основ финансовой грамотности и наградили победителей. Кроме того, все желающие смогли получить консультацию по финансовым продуктам ПСБ и брендированную сувенирную продукцию – на память.

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