На бывшей площадке Isuzu в Ульяновске будут выпускать легкие грузовики

АО «Аусмах СВ» планирует запустить серийное производство грузовых автомобилей под брендом Ausmah в первом квартале 2026 года. Об этом сообщает Центр развития промышленности Ульяновской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Всего в следующем году планируется выпустить 875 машин с различными шасси: 3,5, 5, 8 и 12 т. В дальнейшем компания планирует увеличить производство до более 5 тыс. автомобилей в год.

К 2027 году уровень локализации продукции должен достичь минимум 790 баллов, а к 2028 году — более 2 тыс. баллов. В планах компании локализовать системы отопления, кондиционирования, питания, охлаждения, трансмиссии, системы выпуска отработанных газов, а также мосты, тормозную систему, рулевое управление и кабину.

Как отмечается в сообщении, производственный корпус полностью адаптирован для выпуска грузовых шасси, включая все необходимые помещения для персонала и складские зоны. Производство размещено на бывшей площадке Isuzu, которая теперь принадлежит Корпорации развития Ульяновской области.

Андрей Сазонов