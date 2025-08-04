В Сочи пострадавшие от атаки беспилотников начали получать выплаты

Жители Сочи, получившие ранения в результате налетов украинских БПЛА, получили выплаты из городского благотворительного фонда «Скорей добрей», сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Пострадавшие получают суммы от 50 тыс. руб. в случае легкого ранения до 200 тыс. руб. при тяжелых травмах. Семьям погибших перечисляется материальная помощь в сумме 500 тыс. руб. Добровольные пожертвования в фонд «Скорей добрей» перечисляют сотрудники администрации Сочи, депутаты и жители города-курорта.

Кроме благотворительной помощи пострадавшие от атаки беспилотников получают выплаты из федерального бюджета. В случае гибели человека его родственникам будет перечислено 1,5 млн руб., при тяжелой травме — 600 тыс. руб., при легкой и средней — 300 тыс. руб.

В ночь на 24 июля при падении обломков сбитых украинских БПЛА в Адлерском районе Сочи погибли две женщины. Обе работали в поездной бригаде поезда «Ласточка» и после рейса направлялись на отдых. Еще 11 человек пострадали во время налета 24 июля. В ночь на 3 августа при атаке дронов осколочные ранения получила одна женщина.

Анна Перова, Краснодар