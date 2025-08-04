В Нижнем Новгороде задержали работника детсада за ДТП с погибшим

Полиция задержала в Нижнем Новгороде 50-летнего работника детсада, скрывшегося с места ДТП, в котором погиб один человек и двое пострадали. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ, он арестован, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, 1 августа на трассе М7 «Волга» автомобиль «Лада Ларгус» под управлением обвиняемого выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ, водитель которой погиб, а два пассажира были доставлены в больницу. Предполагаемый виновник ДТП скрылся, а когда его задержали следующим вечером, стал отрицать свою причастность к аварии. Однако быстро понял, что следователи собрали достаточно доказательств его вины, и сознался в содеянном.

Обвиняемому может грозить до 12 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев