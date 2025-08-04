Погибшей при падении дерева в Дербенте оказалась сотрудница «Газпрома»

В Дербенте на территории крепости Нарын Кала дерево упало на трех женщин. Одна из них — Елена Краснова из Йошкар-Олы — погибла на месте. Госпоже Красновой было 37 лет, она работала секретарем руководителя производственного участка ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

Информацию подтвердил Telegram-канал газовых компаний Марий Эл. Коллектив компании выразил соболезнования родным Елены Красновой.

Двух других пострадавших доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Дербентский межрайонный отдел СУ СКР по Дагестану возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК). Дело направлено против должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии региона.