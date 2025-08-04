В Ростове изъяли почти 17 тысяч контрафактных «шайб» жевательного табака

Правоохранители в Ростове обнаружили цех по производству контрафактной никотиносодержащей продукции с поддельными маркировками известного бренда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Цех оборудовали в подвале шестиэтажного здания компании по энергетическому строительству. Как сообщили «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, всего было изъято почти 17 тыс. «шайб» жевательного табака (снюса), а также сырье для его производства.

Полицейские устанавливают причастных к организации производства и каналы сбыта. По данным сотрудников, в факте обнаружения цеха усматриваются признаки состава преступления по ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Константин Соловьев