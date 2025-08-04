В Свердловской области ГАИ усилит контроль за мототехникой из-за роста аварий

Из-за роста ДТП с участием мототранспорта в Свердловской области будет усилена профилактическая работа со стороны сотрудников Госавтоинспекция, сообщили в пресс-службе регионального управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным на сайте Госавтоинспекции, с начала 2025 года в Свердловской области зафиксировано 57 случаев ДТП, связанных с водителями мотоциклов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств. Зафиксировано 15 случаев ДТП с детьми младше 16 лет, из них 12 аварий с участием мототехники. «В ДТП погибли 20 человек, еще 165 получили различные травмы. Только в Екатеринбурге еженедельно регистрируется несколько ДТП с пострадавшими водителями мототранспортной техники, что значительно превышает показатели аварийности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— говорится в сообщении. По данным Госавтоинспекции, наибольшее количество происшествий связано с превышением скорости, выездом на встречную полосу и управлением без прав.

В рамках масштабных мероприятий экипажи ДПС будут проверять документы и наличие защитной экипировки у водителей мотоциклов, мопедов, скутеров и мощных электросамокатов.

София Паникова