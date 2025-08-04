В ЛНР бригада скорой помощи пострадала от удара БпЛА

Дрон ВСУ, начиненный взрывчаткой, поразил автомобиль скорой помощи в селе Троицкое, неподалеку от города Попасная, в Луганской народной республике (ЛНР). Пострадали водитель и двое фельдшеров. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство ЛНР Фото: Правительство ЛНР

В машине также находились 62-летняя пациентка — ее везли в больницу с острым нарушением мозгового кровообращения — и ее дочь. Они при ударе не пострадали. «Беспилотник <...> упал рядом с автомобилем»,— приводит Telegram-канал правительства слова министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко.

«Газель» медиков, несмотря на полученные повреждения, смогла добраться до больницы в Стаханове. Там всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.