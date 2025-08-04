Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках новой модели концерна BYD.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BYD Фото: BYD

Август — это традиционное время отпусков, в том числе и у автопрома. Речь не об остановке конвейеров, а об отсутствии новостей. Даже «Формула-1» после Гран-при Венгрии, состоявшегося в минувшие выходные, уходит на четырехнедельные каникулы. Пожалуй, единственным заметным событием станет конкурс элегантности в калифорнийском местечке Пеббл-Бич, где миллионеры будут показывать друг другу свои роскошные автомобили. Вероятно, эту мировую традицию усвоили и в Китае — презентация одного из самых роскошных автомобилей, которые выпускают в Поднебесной, была припасена как раз для августа.

Концерн BYD открыл прием заказов на полноразмерный внедорожник Yangwang U8L. Это удлиненный вариант оригинального U8, которых немало уже и на московских улицах. Колесная база автомобиля увеличена на 20 см, поэтому просторно будет всем пассажирам, кресел для которых тут предусмотрено шесть. В сиденьях первого и второго ряда есть не только подогрев и вентиляция, но и 14-точечный массаж. Среди других опций комфорта и роскоши упомянем подогрев подлокотников, функцию затемнения задних боковых окон, а также три шильдика из 24-каратного золота. Один из них украшает рулевое колесо. Два других закреплены на кузове снаружи — решение спорное, а с другой стороны, такую машину едва ли кто будет бросать в темном незнакомом дворе.

Внедорожник имеет последовательную гибридную силовую установку с двухлитровым турбомотором, который работает в качестве генератора. Пиковая мощность четырех электромоторов в совокупности составляет 1196 л. с. Разгон с места до 100 км/ч занимает 3,6 секунды, а максимальный запас хода при полном баке топлива и полностью заряженной батарее превышает 1 тыс. км. На этапе предзаказа цена стартует от 1,3 млн юаней — это порядка 14,4 млн руб. в переводе. Но тут надо помнить, что почти любой автомобиль, привезенный к нам из Китая путем параллельного импорта, увеличивает свою цену как минимум в два раза.

Дмитрий Гронский