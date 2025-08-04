В Оренбургской области произошло 1098 ландшафтных пожаров

На территории Оренбуржья с начала года произошло 1098 ландшафтных пожаров, уничтожено свыше 51 тыс. га. Об этом сообщает МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

По информации ведомства, в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 230 ландшафтных пожаров на площади более 6,133 тыс. га.

В этом году было составлено 627 протоколов об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечено 464 лица.

Руфия Кутляева