В Оренбургской области произошло 1098 ландшафтных пожаров
На территории Оренбуржья с начала года произошло 1098 ландшафтных пожаров, уничтожено свыше 51 тыс. га. Об этом сообщает МЧС региона.
Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ
По информации ведомства, в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 230 ландшафтных пожаров на площади более 6,133 тыс. га.
В этом году было составлено 627 протоколов об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечено 464 лица.