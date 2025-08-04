Житель Марий Эл вырастил в теплице 67 кустов конопли для личного потребления

Во время операции «Мак-2025» в Марий Эл правоохранители узнали, что местный житель участвует в незаконном обороте наркотиков, выращивая 67 кустов конопли, сообщает пресс-служба МВД по республике. Они осмотрели дом 42-летнего мужчины и изъяли кусты массой свыше 227 граммов, а также оборудование для культивирования наркосодержащих растений. Как выяснили эксперты, это были конопля и марихуана.

По информации правоохранителей, мужчина сделал в погребе дома теплицу, где выращивал коноплю. Ранее он обучался в сельскохозяйственном учебном заведении и умел культивировать и выращивать растения. Урожай он собирал и высушивал, а потом делал из него марихуану.

По словам подозреваемого, коноплю он выращивал для личного потребления. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 228 (незаконное изготовление наркотических средств в особо крупном размере) и ч.1 ст. 231 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства) УК РФ.

Маргарита Бондаренко