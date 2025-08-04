Восемь участниц ОПГ будут судить за незаконную организацию азартных игр в Югре

Следственный отдел Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) завершил расследование дела против восьми женщин организованной преступной группы, обвиняемых в организации незаконных азартных игр, сообщили в региональном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следователей, с августа 2023 по апрель 2024 года они проводили игры с помощью компьютерного оборудования в двух клубах на улицах Северная и 60 лет Октября. Главной подозреваемой является 28-летняя жительница Нижневартовска. Она привлекла к участию 12 женщин, обещая им высокий доход. Организатор руководила группой, распределяла роли и подбирала помещения. Остальные обвиняемые работали кассирами и администраторами, принимая деньги от игроков и выдавая им электронные карты для доступа к игровому оборудованию.

Клубы маскировались под букмекерские конторы и работали по пропускному режиму. Доступ новых игроков согласовывался с организатором, а с игроками проводился инструктаж о мерах конспирации.

Следствие собрало достаточные доказательства, включая экспертные заключения, результаты оперативно-розыскной деятельности и показания свидетелей. Дело в отношении организатора и семи соучастниц направлено в суд. Сообщается, что ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении других участниц преступной группы.

«Санкция ч. 3 ст.171.2 УК РФ предусматривает штраф в размере от 1 млн до 1,5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом или без такового»,— прокомментировали в региональном СКР.

Алексей Буров