Доходы бюджета Самарской области составили 174,4 млрд рублей

По данным на 1 августа, доходы самарского областного бюджета составили 174,4 млрд руб., что составляет 58,2% от годового плана. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. О ходе исполнения бюджета Самарской области доложил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на рабочем совещании с Министром финансов РФ Антоном Силуановым, сообщает глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На встрече обсудили вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год.

«Исполнение областного бюджета в 2025 году осуществляется в условиях жестких бюджетных ограничений. В первоочередном порядке учитываем направление ресурсов на поддержку участников СВО, членов их семей, а также мероприятий, связанных с проведением СВО. Кроме того — полное обеспечение публичных нормативных обязательств, выполнение целевых показателей повышения оплаты труда, мероприятий в рамках нацпроектов, требующих значительного финансового обеспечения», — отмечает Вячеслав Федорищев.

Губернатор Самарской области сегодня и завтра, 4 и 5 августа, работает в Москве, где запланировано несколько встреч.

Руфия Кутляева