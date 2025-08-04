Прокуратура начала проверку по факту отсутствия воды в 84 домах Саратова

Прокуратура Заводского района Саратова приступила к проверке по факту отсутствия водоснабжения в микрорайонах Авиатор, Комбайн и 1-й Жилучасток. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, холодное водоснабжение ограничено в 84 многоквартирных домах на территории района. Причиной тому авария на участке водопровода диаметром 150 мм.

Специалисты МУПП «Саратовводоканал» привлечены к аварийно-восстановительным работам. Как только проверка завершится, надзорное ведомство решит вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов