«Коллекционеры разделяют часы F.P. Journe на две эпохи»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему часы от основателя швейцарской часовой мануфактуры интересны коллекционерам.

Франсуа-Поль Журн — бесспорно талантливый часовщик, звезда современной сцены haute horlogerie. Это такая же истина, как и то, что у него непростой характер. Он не раз отказывал коллекционерам, которые хотели на заказ «такое же, но с перламутровыми пуговицами» — поменять цвет циферблата, золота и так далее. Журн педантичен, для него каждая деталь невероятно значима, и он даже придумал свой шрифт для написания часовых индексов. В нем единицы в «один» и «одиннадцать» разные, но зато идеально гармонично смотрятся на циферблате.

Поэтому лично я бы, если бы взялась писать статью о коллекционировании часов Журна, начала с инструкции по тому, чего не стоит говорить мэтру, если вообще хочешь, чтобы он продал тебе часы. Sotheby’s пошел более классическим путем, рассказав об истории бренда и о главных коллекциях. Но без ярких моментов не обошлось, вроде цитаты Журна: «I am fed up giving caviar to swine». В общем, статья интересная, советую прочесть целиком, но перескажу несколько важных пассажей.

Коллекционеры разделяют часы Journe на две эпохи: раннюю — с латунными механизмами и постлатунную, когда Журн перешел на калибры из розового золота. Часы ранней латунной эпохи, произведенные до 2004 года, особенно ценятся, так как представляют собой годы формирования бренда, характеризующиеся ремесленным производством и малым количеством.

Ну а после перечисления хитов в статье рассказывают, какие часы считают «спящей красавицей», то есть будущим аукционным хитом. Vagabondage с корпусом-бочкой — это серия из трех лимитированных моделей с необычной индикацией времени и нетипичной для Журна эстетикой — коллекционеру на заметку.

Анна Минакова